En pahalı ahşap evler alım ve konaklama fiyatları
Ahşap evler bütçe dostu doğalarına karşın lüks sevenlerin de odak noktasında.
Granot Loma – Michigan / Birleşik Devletler
Dünyadaki en büyük ahşap ev olarak bilinen Granot Loma 1919 -1923 yılları arasında ABD’li iş adamı L. G. Kaufmann tarafından inşa edildi. Kaufmann, 22 mimarı işe alarak kusursuz evini yarattı. Fazla söze gerek yok. Bu muazzam evin değeri bugün 40 milyon Dolar.
Cala Neva Drive – Crystal Bay, Nevada / Birleşik Devletler
Eskiden havacılık girişimcisi Howard Hughes’a ait olan bu ev 1943 kalastan yapıldı. Bu müthiş ahşap malikanenin yedi yatak odası, beş buçuk hektarlık bir oturma odasının üstünde yer alıyor. Kendi marinası bulunan evin değeri 19.5 milyon Dolar.
805 Jack Creek Road – Montana / Birleşik Devletler
13.75 milyon dolarlık bu ev ava ve balığa çıkmak için ideal.
Satış fiyatları milyon dolarlar olan bu Amerikan evleri göz kamaştırıyor. Avrupa ise bu lüksü tatil alternatifleri olarak sunuyor: işte haftalık fiyatları yüz binlerce Avro’ya varan ahşap köşkler:
Chalet N – Oberlech Arlberg / Avusturya
Haftalık fiyatı 385.000 Sterlin olan bu köşkün kapasitesi 24 kişi iken köşkte çalışan personel sayısı 26. Köşkün pencereleri ise kurşun geçirmez camdan yapılmış. Köşkte spa, sauna ve kayak rotalarına direkt olarak inen bir asansör bulunuyor.
Chalet Edelweiss – Courchevel / Fransa
Sezonunda dünyanın en pahalı köşklerinden biri. Kapalı havuzu, spor salonu ve araba asansörü bulunan köşke özel bir de gece kulübü / bar bulunuyor. Ayrıca masaj odası,sinema ve kütüphanesi de mevcut olan köşkün haftalık fiyatı 66.00 ve 372.000 Sterlin arası değişiyor.
Chalet Le Blanchot – Courchevel / Fransa
Beş katlı bu köşk buhar odası, kapalı havuzu ve masaj odasıyla geliyor. Haftalık fiyatıysa 100.000 Avro.
Ağaçevler ve ahşap evler zamanınının tümünü almıyor mu? Oddsring’te spor bahisi de yapabilirsin! Bonus kodu için tıklayın (sport betting at OddsRing)!