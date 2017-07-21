Dünyada ahşap ev fuarları ve etkinlikleri
Dünyada ahşap ev fuarları ve etkinlikleri
WoodenHouse Exhibition – Moskova / Rusya
Her yıl düzenlenen bu uluslararası fuarda başarılı ahşap yapı projelerini bulabilirsiniz. Etkinlik şirketleri, üreticileri, tedarikçileri ve mimarları bir araya getiriyor.
Detaylı bilgi için tıklayın
EcoBuild – Londra / Birleşik Krallık
EcoBuild dünyanın en büyük sürdürülebilir tasarım ve inşa fuarı. Ekolojik evlerde geleceğin fikirleri burada tartışılıyor. Buraya tıklayarak etkinliğin sayfasına ulaşabilirsiniz.
WoodBuild China – Şangay / Çin
İlki 1982’de düzenlenen etkinliğin organizatörlüğünü ve danışmanlığını China International Exhibitions yapıyor. Şirket, Şangay, Beijing, Guangzhou ve Hong Kong’da düzenlenen etkinliklerin genelinden sorumlu. Bu fuarlar hakkında genel bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Bois & Habitat – Brüksel / Belçika
Ahşap yapı, tasarım ve yeni enerji kaynakları fuarının sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.