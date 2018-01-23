Ahşap Ev Yapmak Ne Kadar Risklidir?
Ahşap evler, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar bir çok avantaj sağlaması nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak, ahşap evlerin sahip olduğu avantajlardan yararlanırken, ahşap ev kullanımında mevcut olan bazı risklerin de önceden bilinerek gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Riskler zaten hayatın her küçük adımında karşımıza çıkmaktadır. Sıradan bir memurdan cerraha kadar herkes her meslekte, kalkıştığı her işte bir risk almaktadır. Önemli olan seçenekler arasında alınabilecek riskleri karşılaştırmak ve mevcut risklere karşı nasıl bir önlem alınabilir ve nasıl bir strateji izlemek gerekir bunları belirlemektedir. Örneğin; online bahis oynamak istediniz ve Bets10’in sizin için en ideal bahis sitesi olduğunu düşündünüz ve bu sebeple bets10 bonus kodu edinerek riskinizi azaltmayı seçteniz. Çünkü, bunun diğerlerine kıyasla alınabilecek daha makul bir risk olduğunu bilerek tercih ettiniz.
Neden Evlerde Ahşabı Tercih Ederiz?
- Geleneksel, doğal ve estetik görünümü başka hiç bir malzemede bulunmaz.
- Süneklik özellikleri ve betonarme yapılara kıyasla hafif oluşu sebebiyle depremlere dayanıklıklılık sağlar.
- Çevre dostu ve insan sağlığına zararı olmayan bir malzemedir. Ayrıca, doğada her zaman yenilenebilir.
- Ahşap yüksek ısı yalıtımı sağlamaktadır.
- Ahşabın kesilmesi ve birleştirilmesi kolaydır. Bu nedenle ahşap evlerin yapım süresi de kısadır.
- Ahşap evlerin bakım ve tamirleri kolaydır. Gerekli malzemenin temini de her zaman rahatlıkla sağlanabilir.
- Ahşap, yoğunluğu ile değerlendirildiğinde yüksek mukavemete sahip bir malzemedir.
Ahşap yapıların kullanımında dikkali olunması gereken bazı hususlar bulunmaktadır.
- Yangın Riski
Ahşap evlerin yapımında kullanılan ağaç malzemelerin, uzun süre dayanıklı kalması için gözeneklerindeki nemin atılması gerekmektedir. Bu sebeple ağaçlar fırınlanarak kurutulur. Ancak, kuru ağaç yüksek yangın riskine sahiptir. Özellikle, sobalı evlerde bu risk çok daha artmaktadır. Ancak, iç cephe yalıtımı ile bu risk azaltılabilir.
- Doğal Koşullara Karşı Düşük Dayanım Riski
Sıcaklık değişimleri, kar, yağmur ve nem gibi olumsuz hava şartlarında ahşap yapı deforme olabilir. Bu nedenle, ahşap yapıların iyi korunması gerekmektedir. Çatının bütünlüğünün sağlanması, mümkünse dış cephede izolasyon malzemesi kullanılması, boya ve cilalama gibi kaplama işlemlerinin düzenli olarak yapılması gibi önlemler alınarak hava şartlarına karşı dayanım sağlanması mümkündür.
- Ahşap Yapıya ve Sağlığa Zararlı Haşereler
Ülkemizde; tahta kuruları, ölüm saati böceği, ev teke böceği gibi ahşap yapılara büyük zararlar verebilen haşereler bulunabilmektedir. Avusturalya, Amerika ve Afrika’da da ahşaplarda termit riski bulunmaktadır.Bu haşereler ahşap yapıların içerisinde milyonlarca küçük kanal açarak, yapının bütünlüğünü riske sokmaktadır. Bu sebeple ahşap evlerde ilaçlamalar düzenli olarak ve profesyonellerce yapılmalıdır.
- Biyolojik Bozunma Riski
Islak toprağa temas eden ahşap yapılarda bakteri çoğalması görülebilir. Bu bakteriler ahşap evlerde katlanılması güç kötü kokulara yol açmaktadır. Ayrıca, yine ıslak toprağa temas eden, özellikle kırsala yakın bölgelerde konuşlandırılmış ağaç evlerde mantar riski bulunmaktadır. Ağaç mantarları, ahşap evler için oldukça zararlıdır ve yapının çürümesine yol açmaktadır. Bu nedenle bu bölgelerde dış cephe temizliği düzenli olarak yapılmalı, gerekliyse ilaçlama ve kaplama yapılmalıdır.
Bu Riskleri Almaya Değer Mi?
Vereceğiniz kararlarda da alacağınız riskleri iyi analiz etmelisiniz. Yani, ahşap ev yaptırmaya karar verdiğinizde, bu riskleri gözönünde bulundururken, betonarme ya da prefabrik evlerin sahip olduğu riskleri de değerlendirmeniz gerekmektedir. Öncelikle, ahşabın dayanım ve izolasyon özelliklerine karşın, bozunma ve yanma gibi risklerini düşündüğünüzde, kaplama, kolay ve düşük fiyatlı parça değişimi, ilaçlama gibi önlemlerinin de alınabileceğini aklınızda bulundurmalısınız.