Ahşap ev oteller
Tabii ki hepimiz bugün şehri terk edip ahşap evlerde istirahate çekilemeyiz. Ama otellerde konaklayabiliriz: işte size içinde uyuyabileceğiniz beş ahşap ev!
Fernandes Wooden Cottages – Goa / Hindistan
Bu tesis size ahşap Canacona Goa sahillerinde Hindistan cevizi ağaçlarının arasında beyaz kumlu denize nazır ahşap evlerde bir tatil sunuyor. Tatilcilerin ruhunu ferahlatan bu yerde Goa misafirperverliğine şaşıracaksınız.
Glamping Ribno – Bled / Slovenya
Orman tatillerinin son dönem uğrak yeri olan Bled’deki 6 kulübelik bu otel görülmeye değer. Geleneksel Sloven ahşap evleri jakuzi, sauna ve şöminelerle donatılmış. Açık hava masajınızı yaptırmayı unutmayın.
Dunton Hot Springs – Colorado / Birleşik Devletler
Antik madenci köyü 1800’lerde yapılmış evlerden oluşuyor. Evlerin dışında yer alan duşlarda ferahlarken bu hayalet kasabanın manzarasının keyfini çıkarın.