Ahşabı nasıl korurum
Ahşap evleri nasıl koruruz?
Evlerin ömrü bakımından önce yapıldığı yönteme göre şekilleniyor. Evinizin uzun ömürlü olmasını istiyorsanız seri üretim malzeme yerine profesyonel tedarikçilerden almalısınız. Doğru inşa edilmiş bir ahşap ev yıllarca bakıma ihtiyaç duymadan durabilir.
Her ağacın çürümeye karşı kendine has biyolojik bir silahı olduğunu bilmelisiniz. Çok fazla araştırma yapmak istemeyenler için çam, bilinen en iyi yapı materyali. Dikkat etmeniz gereken başka bir husus ise ahşabın tamamen kurumuş olması. Eğer siparişinizde yeşil bir kısım görüyorsanız çürümesine hazır olun.
Tabii ki her coğrafyada ahşap evleri korumak farklı bir özen ister. Lübnan’daki bir ahşap evle Slovenya’daki ev için aynı bakımı yapamayız.
Güneşli ülkelerde ahşabın genç görüntüsünü korumak veya renk tonunda değişikliği önlemek isteyenler için UV karşıtı önlemler şart. UV aynı zamanda ahşabı eskiten başlıca sebeplerden. Bunun için yalnızca kimyasal önlemler fayda ediyor.
Kimyasal çözümler açısından günümüzün ahşap koruyucu sistemleri 10 yıl öncesine kıyaslanamayacak ölçüde gelişti. Ekolojik bir çözüm isteyenlerin imdadına ise keten tohumu yağı yetişiyor. Ancak bu çözüm küflenmeye sebep olabilir.
Su akmalı! Islak kalan evler tahmin edebileceğiniz gibi çürür. Bunun için çatınızın iyi koruduğundan ve suya meyl verdiğinden emin olmalısınız. Kıyı kesimlerinde ise suyla birlikte gelen başka bir problemle daha yüzleşiyor olacaksınız: tuz. Bunun için de maalesef kimyasal önlemler şart.
Her şeyden önce önemli olan ise evde yaşıyor olmanız. Evin içinde yaşamın sağladığı hava akımı ve ısı onu nem ve dolayısıyla bakteri ve mantarlara karşı korur. Ahşap evinize en büyük zarar onu terk etmekten gelir.